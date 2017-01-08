Вадим ШАБЛИЙ: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен»

© soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий оценил возможность трансфера своего подопечного в один из европейских клубов, а также заявил, что лидера «Динамо» точно не будет в российском чемпионате.

«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен», - сказал Шаблий.

Интерес к 27-летнему украинскому вингеру проявляют «Наполи», «Эвертон» и «Севилья».

Источник — ТАСС

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