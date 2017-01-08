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Вадим ШАБЛИЙ: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен»

Агент украинского футболиста оценил шансы своего подопечного покинуть «Динамо» зимой

  • 08.01.2017 19:55
  • 2328 просмотров
  • 4 комментария
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soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко
© soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий оценил возможность трансфера своего подопечного в один из европейских клубов, а также заявил, что лидера «Динамо» точно не будет в российском чемпионате.

«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен», - сказал Шаблий.

Интерес к 27-летнему украинскому вингеру проявляют «Наполи», «Эвертон» и «Севилья».

Источник — ТАСС

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.01.2017 20:00
    +2
    Знову за рибу гроші.
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    yaarik
      yaarik, 08.01.2017 20:17
    +12
    Судьба, видать, у Андрюхи такая: как у той девки, которая замуж вовремя не вышла, а теперь, на старости лет, шансы найти любимого, с каждым годом становятся всё меньше и меньше. Но мы, в нашем доме, конечно же его очень любим))
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    Иван Петров
      Иван Петров, 08.01.2017 20:54
    0
    Ярмола не предатель Украины и не сепар в отличии от кротов!!!да и если бы не было войны то в россии нет футбола и туда перейти крест на карьере!!!
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    keegan
      keegan, 08.01.2017 21:13
    -11
    Да кому он нужен в РФ!!! Да и вообще кому? Третий год все уходит
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