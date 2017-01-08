Вадим ШАБЛИЙ: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен»

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий оценил возможность трансфера своего подопечного в один из европейских клубов, а также заявил, что лидера «Динамо» точно не будет в российском чемпионате.
«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен», - сказал Шаблий.
Интерес к 27-летнему украинскому вингеру проявляют «Наполи», «Эвертон» и «Севилья».
Источник — ТАСС
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