Бетис побеждает Леганес

«Бетис» – «Леганес» - 2:0
Голы: 1:0 – 51 Рубен Кастро, 2:0 – 85 Пиччини.
«Бетис» – Адан, Рафа Наварро (Пиччини, 70), Дурмиси, Пеццелья, Бруно Гонсалес, Себальос, Мартен, Петрос (Брашанац, 66), Рамирес, Санабрия (Алегрия, 36), Рубен Кастро.
«Леганес» – Шампань, Инсуа, Марин, Бустинса, Мантовани, Лопес (Перес, 77), Адамес (Рамос, 52), Тимор, Диас (Пирес, 59), Герреро, Мачис.
Предупреждения: Мантовани (14), Петрос (30), Адамес (37), Бруно Гонсалес (58), Лопес (60), Рамос (74), Бустинса (78), Перес (82).
Источник — Sport.ua
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