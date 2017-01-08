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Бетис побеждает Леганес

«Бетис» в домашнем поединке обыгрывает «Леганес»

  • 08.01.2017 19:11
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«Бетис» – «Леганес» - 2:0
Голы: 1:0 – 51 Рубен Кастро,  2:0 – 85 Пиччини.

«Бетис» – Адан, Рафа Наварро (Пиччини, 70), Дурмиси, Пеццелья, Бруно Гонсалес, Себальос, Мартен, Петрос (Брашанац, 66), Рамирес, Санабрия (Алегрия, 36), Рубен Кастро.
«Леганес» – Шампань, Инсуа, Марин, Бустинса, Мантовани, Лопес (Перес, 77), Адамес (Рамос, 52), Тимор, Диас (Пирес, 59), Герреро, Мачис.

Предупреждения: Мантовани (14), Петрос (30), Адамес (37), Бруно Гонсалес (58), Лопес (60), Рамос (74), Бустинса (78), Перес (82).

Источник — Sport.ua

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