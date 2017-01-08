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Караваев забил дебютный гол за Фенербахче

Украинский полузащитник отличился с передачи Джермейна Ленса

  • 08.01.2017 19:07
  • 5253 просмотров
  • 5 комментария
Метки
fenerbahce.org. Александр Караваев
© fenerbahce.org. Александр Караваев

Новоиспеченный полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев отметился первым забитым мячом за турецкий клуб.

Украинский хавбек вышел на замену в середине первого тайма вместо Волкана Шена, а на 43-й минуте отличился со второй попытки после передачи Джермейна Ленса. Это гол стали третьим для стамбульского клуба в ворота «Денизлиспора» в рамках игрового спарринга.

Напомним, «Фенербахче» арендовал Караваева до конца сезона.

Во втором тайме Караваев отдал голевую передачу на Салиха Учана, который довел счет в матче до 4:0 в пользу стамбульской команды.

Матч «Фенербахче» - «Денизлиспор» закончился со счетом 5:1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 08.01.2017 19:24
    +9
    молодец но там все сделал Ленс такое не забить трудно со второго раза
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    Иван Петров
    online
      Иван Петров, 08.01.2017 19:35
    +6
    Ленс))))))))
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    pulse240
      pulse240, 08.01.2017 19:39
    +5
    Если Гладкому в Фенере будут отдавать такие же передачи, то думаю и он будет забивать и забивать много, станет лучшем бомбардиром турецкой Суперлиги и уйдёт в какую-нибудь Баварию на смену Левандовски. А Суркисы будут опять кусать локти.
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    tyomych
      tyomych, 08.01.2017 20:05
    +7
    Коментатор достатньо чітко і правильно вимовив ім'я та прізвище
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    yaarik
      yaarik, 08.01.2017 20:25
    +4
    Ленс красавчик! До сих пор с ностальгией вспоминаю его игру за Динамо. Караваеву успехов в новом клубе))
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