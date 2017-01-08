© fenerbahce.org. Александр Караваев

Новоиспеченный полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев отметился первым забитым мячом за турецкий клуб.

Украинский хавбек вышел на замену в середине первого тайма вместо Волкана Шена, а на 43-й минуте отличился со второй попытки после передачи Джермейна Ленса. Это гол стали третьим для стамбульского клуба в ворота «Денизлиспора» в рамках игрового спарринга.

Напомним, «Фенербахче» арендовал Караваева до конца сезона.

Во втором тайме Караваев отдал голевую передачу на Салиха Учана, который довел счет в матче до 4:0 в пользу стамбульской команды.

Матч «Фенербахче» - «Денизлиспор» закончился со счетом 5:1.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.