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Аталанта на выезде громит Кьево

Иммобиле на последних минутах приносит победу «Лацио»

  • 08.01.2017 18:02
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«Кьево» – «Аталанта» - 1:4
Голы:  0:1 – 4 Гомес,  0:2 – 23 Гомес,  0:3 – 42 Конти,  1:3 – 62 Пеллиссье,  1:4 – 69 Фройлер.

«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Гобби, Фрей, Гамберини, Бирса (Кийине, 84), Радованович, де Гузман (Бастьен, 46), Кастро, Меджорини (Флоро Флорес, 46), Пеллиссье.
«Аталанта» – Бериша, Масьелло, Зуканович, Конти, Толои, Грасси (Конко, 68), Спинаццола, Куртич, Фройлер, Гомес (Д'Алессандро, 87), Петанья (Палоски, 90).

Предупреждения: Грасси (27), Фрей (29).

«Дженоа» – «Рома» - 0:1
Гол:  0:1 – 36, автогол Иццо.

«Дженоа» – Перин (Ламанна, 9), Иццо, Бурдиссо, Муньос, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон, 62), Лазович (Пинилья, 78), Окампос, Симеоне.
«Рома» – Шченсны, Эмерсон, Рюдигер, Фасио, Бруно Перес (Манолас, 85), Наингголан (Паредес, 88), Стротман, Перотти (Эль-Шаарави, 78), де Росси, Жезус, Джеко.

Предупреждения: Кофи (27), Рюдигер (38), де Росси (49), Стротман (66), Окампос (81), Фасио (84).

«Лацио» – «Кротоне» - 1:0
Гол:  1:0 – 90 Иммобиле.

«Лацио» – Маркетти, де Врей, Раду, Баста, Худт, Пароло, Биглия (Росси, 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди, 82), Ломбарди (Кишна, 77), Иммобиле.
«Кротоне» – Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Сими, 90), Роден, Крисетиг, Барберис, Стоян (Палладино, 52), Тротта (Рози, 81), Фальчинелли.

Предупреждения: Ломбарди (15), Феста (54), Роден (77), Иммобиле (90).

«Сассуоло» – «Торино» - 0:0

«Сассуоло» – Консильи, Ачерби, Летсхерт, Пелузо, Лирола, Рагуза, Сенси, Риччи (Матри, 78), Аквилани, Политано (Берарди, 72), Дефрель.
«Торино» – Харт, Россеттини, Баррека, Дзаппакоста, Моретти (Кастан, 84), Оби (Базелли, 79), Вальдифьори, Яго Фальке, Бенасси, Ляйич (Итурбе, 68), Белотти.

Предупреждения: Белотти (65), Вальдифьори (76), Берарди (85), Базелли (90), Рагуза (90).

Источник — Sport.ua

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