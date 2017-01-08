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Реал купит нападающего Порту за 58 миллионов евро

«Королевский клуб» запланировал громкий трансфер на лето

  • 08.01.2017 18:09
  • 3259 просмотров
  • 4 комментария
Метки
u-fcporto.jimdo.com
© u-fcporto.jimdo.com

Первым новичком мадридского «Реала» станет форвард «Порту» Андре Силва.

Нападающий обойдется «сливочным» в 58 миллионов евро, сообщает DailyStar.

21-летний игрок уже дал предварительное согласие на трансфер.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    milan90
    online
      milan90, 08.01.2017 18:21
    +7
    БЛин, кто это???
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    Surok2509
      Surok2509, 08.01.2017 18:36
    0
    milan90, 08.01.2017 18:21
    БЛин, кто это???

    пока лучший нападающий чемпионата Португалии.
    http://www.transfermarkt.de/andre-silva/profil/spieler/198008
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    Kazbek ua
    Kazbek ua, 08.01.2017 18:51
    -3
    Деньги, конечно бешеные, но он их стоит.
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    kusko
    online
      kusko, 08.01.2017 19:42
    0
    Дешево. Китайцы могут отдать за него 200-300 миллионов.
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