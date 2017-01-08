Реал купит нападающего Порту за 58 миллионов евро

Первым новичком мадридского «Реала» станет форвард «Порту» Андре Силва.
Нападающий обойдется «сливочным» в 58 миллионов евро, сообщает DailyStar.
21-летний игрок уже дал предварительное согласие на трансфер.
Источник — Sport.ua
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пока лучший нападающий чемпионата Португалии.
http://www.transfermarkt.de/andre-silva/profil/spieler/198008
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