Реал купит нападающего Порту за 58 миллионов евро

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Караваев забил дебютный гол за Фенербахче 19:39 — pulse240 Если Гладкому в Фенере будут отдавать такие же передачи, то думаю и он будет забивать и забивать ... 19:35 — Иван Петров Ленс)))))))) 19:24 — Юрий Бадеха молодец но там все сделал Ленс такое не забить трудно со второго раза

Барселона предлагает Срне €2 миллиона в год 19:16 — Jovi Burst Многие из тех, кто получают субсидию, достаточно неплохо живут, уж с едой у них точно проблем не... 19:15 — Jovi Burst Поэтому он и просидел всю карьеру у Ахметова на шее - просто чувак любит деньги, а нигде в топ-че...