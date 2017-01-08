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ОФИЦИАЛЬНО: Валерий Лебедь - игрок Вереса

Опытный полузащитник пополнил ряды ровенского клуба

  • 08.01.2017 17:11
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ФК Верес
© ФК Верес

28-річний центральний півзахисник Валерій Лебедь став другим новачком Народного Клубу цього зимового міжсезоння.

Валерій є вихованцем донецького «Шахтаря», у нього за плечима 32 матчі за «Шахтар-3». З 2010-го року і по червень 2016-го Лебедь виступав за інший донецький клуб – «Олімпік». У складі цього колектива він провів 98 поєдинків, в яких забив 8 голів. Крім того Валерій Лебедь зіграв 7 зустрічей за збірні України U16 та U18.

Народився новачок «Вереса» 5 лютого 1989 року у Харкові. Його зріст - 180 см, вага – 73 кг.

Нагадаємо, дещо раніше «Верес» підприсав контракт з іншим новачком – 21-річним захисником В’ячеславом Лухтановим.

Источник — ФК Верес

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