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Интер в гостях обыгрывает Удинезе

Дубль Перишича приносит победу команде

  • 08.01.2017 15:30
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«Удинезе» – «Интер» - 1:2
Голы:  1:0 – 17 Янкто,  1:1 – 45 Перишич,  1:2 – 87 Перишич.

«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Самир, Ларангейра, Видмер, Кумс (Хадльвредссон, 63), Фофана, Янкто, де Пауль (Перица, 72), Сапата, Терео (Ридер Матос, 80).
«Интер» – Ханданович, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Кондогбиа (Эдер, 83), Брозович, Перишич (Андреолли, 90), Банега (Жоау Мариу, 56), Кандрева, Икарди.

Предупреждения: Кондогбиа (65), Терео (74), Янкто (75), Брозович (86), Фофана (86).

Источник — Sport.ua

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