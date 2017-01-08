Интер в гостях обыгрывает Удинезе

«Удинезе» – «Интер» - 1:2
Голы: 1:0 – 17 Янкто, 1:1 – 45 Перишич, 1:2 – 87 Перишич.
«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Самир, Ларангейра, Видмер, Кумс (Хадльвредссон, 63), Фофана, Янкто, де Пауль (Перица, 72), Сапата, Терео (Ридер Матос, 80).
«Интер» – Ханданович, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Кондогбиа (Эдер, 83), Брозович, Перишич (Андреолли, 90), Банега (Жоау Мариу, 56), Кандрева, Икарди.
Предупреждения: Кондогбиа (65), Терео (74), Янкто (75), Брозович (86), Фофана (86).
Источник — Sport.ua
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