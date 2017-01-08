Атлетик не сумел обыграть Алавес

«Атлетик» – «Алавес» – 0:0
«Атлетик»: Кепа (Ираисос, 36), Элустондо, Эчейта, Ляпорт, Баленсиага, Микель Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаэта (Вильямс, 57), Рауль Гарсия, Муниаин, Адурис
«Алавес»: Ортола, Феменя, Лагуардия, Феддал, Рауль Гарсия, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Токеро (Катаи, 74), Камараса (Даниэль Торрес, 90), Ибаи Гомес (Эдгар Мендес, 75), Дейверсон
Предупреждения: Микель Рико, Адурис – Лагуардия, Феддал, Даниэль Торрес
Источник — Sport.ua
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