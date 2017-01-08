Жозе МОУРИНЬО: «Чувствую себя неловко, не выпуская Депая»

Моуринью считает, что у Мемфиса Депая всё-таки есть шанс заиграть в «Манчестер Юнайтед».



«У нас есть много игроков на позицию Мемфиса. На этой позиции у нас в составе действительно есть перебор,- сказал наставник «Юнайтед» в интервью Fox Sports.- У нас есть Джесси Лингард, Генрих Мхитарян, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, иногда там может сыграть и Уэйн Руни, и Мемфис. У нас есть много игроков на эту позицию. Так что любому из них не легко попасть в состав, чтобы играть там».



Однако, Жозе признал, что не будет стоять на пути у игрока, если Депай всё же решит покинуть «Олд Траффорд».



«Клуб проинформировал меня, что у Депая есть шанс уйти. С человеческой точки зрения, я не могу остановить его уход, когда он не играет у меня в составе. Но если он останется, я буду более чем счастлив, потому что он фантастический парень и очень хороший игрок. Я чувствую себя очень неловко, что не даю ему возможности играть. Футболист в его возрасте должен участвовать в матчах. Если он останется со мной, конечно, он будет играть в некоторых матчах, потому что у нас впереди много игр».



Депай присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года и его трансфер обошелся клубу в 25 млн. фунтов, однако, футболист практически не выходит на поле. За полтора сезона в клубе он сыграл только 16 матчей Премьер Лиги в стартовом составе команды, забив 2 мяча.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.