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Жозе МОУРИНЬО: «Чувствую себя неловко, не выпуская Депая»

Тренер «МЮ» - о перенасыщении состава

  • 08.01.2017 15:17
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Моуринью считает, что у Мемфиса Депая всё-таки есть шанс заиграть в «Манчестер Юнайтед».

«У нас есть много игроков на позицию Мемфиса. На этой позиции у нас в составе действительно есть перебор,- сказал наставник «Юнайтед» в интервью Fox Sports.- У нас есть Джесси Лингард, Генрих Мхитарян, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, иногда там может сыграть и Уэйн Руни, и Мемфис. У нас есть много игроков на эту позицию. Так что любому из них не легко попасть в состав, чтобы играть там».

Однако, Жозе признал, что не будет стоять на пути у игрока, если Депай всё же решит покинуть «Олд Траффорд».

«Клуб проинформировал меня, что у Депая есть шанс уйти. С человеческой точки зрения, я не могу остановить его уход, когда он не играет у меня в составе. Но если он останется, я буду более чем счастлив, потому что он фантастический парень и очень хороший игрок. Я чувствую себя очень неловко, что не даю ему возможности играть. Футболист в его возрасте должен участвовать в матчах. Если он останется со мной, конечно, он будет играть в некоторых матчах, потому что у нас впереди много игр».

Депай присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года и его трансфер обошелся клубу в 25 млн. фунтов, однако, футболист практически не выходит на поле. За полтора сезона в клубе он сыграл только 16 матчей Премьер Лиги в стартовом составе команды, забив 2 мяча.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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