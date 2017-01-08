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ЗИДАН: «Роналду заслуживает куда больше, чем четыре Золотых Мяча»

Наставник «Реала» — о победе над «Гранадой» (5:0)

  • 08.01.2017 14:19
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ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Гранадой» (5:0) в рамках 17-го тура Примеры.

«Это было непросто, но команда играла слаженно и сумела забить быстрый гол, а забивать последующие мячи всегда легче, чем первый. Я доволен игрой команды, нужно продолжать в том же духе.

Второй тайм всегда получается слабее, если в первом команда забивает три-четыре мяча, но в этот раз такого не было, и это свидетельствует о серьезном настрое команды и об уважении к нашему сопернику. Умение играть до финального свистка очень важно, особенно – если речь идет о матче плей-офф», - сказал Зидан.

Также тренер «сливочных» не забил упомянуть о лидере команды – Криштиану Роналду.

«У Криштиану больше наград, чем у каждого из нас, и он заслуживает куда больше, чем четыре Золотых Мяча – когда он завершит свою карьеру, мы поймем, насколько невероятно то, что он делал. Я очень рад за Криштиану: футболисты, которые стояли рядом с ним во время презентации, получали в свое время один или два Золотых мяча каждый, а у него их уже четыре!», - добавил наставник «Реала».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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