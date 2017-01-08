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Барселона предлагает Срне €2 миллиона в год

Хорватский полузащитник планирует обсудить с руководством каталонского клуба выплату бонусов

  • 08.01.2017 13:24
  • 1554 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна продолжает раздумывать над предложением каталонской «Барселоны».

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» предложили хорвату контракт с заработной платой в €2 миллиона в год, что намного меньше, чем Срна получает в донецкой команде.

34-летний защитник хочет встретиться с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможность получения дополнительных бонусов.

Ранее сообщалось, то Срна готов пойти на снижение зарплаты в испанском клубе, в случае ее увеличения в следующем сезоне.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    Ігор Середина
      Ігор Середина, 08.01.2017 14:01
    +5
    за 2 ляма пусть Бутка берут ))
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    Footballboy
      Footballboy, 08.01.2017 14:10
    0
    20 баранов, холодильник "Розенлев",финский,хороший, почетная грамота.
    (с)
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    антиМордва
      антиМордва, 08.01.2017 14:23
    -3
    Кумедні іспанці І в чому мотивація Даринки для того, щоб "за копійки" на всіх фронтах плентатись за Реалом ?
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 08.01.2017 14:28
    0
    на перспективу могут взять
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