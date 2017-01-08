Барселона предлагает Срне €2 миллиона в год

© ФК Шахтер. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна продолжает раздумывать над предложением каталонской «Барселоны».

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» предложили хорвату контракт с заработной платой в €2 миллиона в год, что намного меньше, чем Срна получает в донецкой команде.

34-летний защитник хочет встретиться с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможность получения дополнительных бонусов.

Ранее сообщалось, то Срна готов пойти на снижение зарплаты в испанском клубе, в случае ее увеличения в следующем сезоне.

Источник — Mundo Deportivo

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