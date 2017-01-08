Антон КАНИБОЛОЦКИЙ: «Хотим выиграть долгожданное чемпионство»

© shakhtar.com. Антон Каниболоцкий

Вратарь «Шахтера» Антон Каниболоцкий поделился впечатлениями об отпуске.

– Антон, как отдыхается?

– Все отлично. Съездил с семьей в Дубай, набрался сил и впечатлений перед началом финальной части сезона. Новый год встречал в Киеве в компании родных и близких мне людей. Настроение прекрасное. В последние дни погода радует снегом и морозом. Наконец-то ощутили настоящую зиму!



– С кем из команды поддерживаешь связь? Андрей Пятов в интервью сказал, что вы занимаетесь вместе.

– Да, это правда. Встречаемся, тренируемся, играем в футбол, надо ведь возвращать кондиции. До отъезда на сборы осталось не так много времени, стараюсь поддерживать форму. На улице сейчас холодно, так что работаем в спортзале. Честно сказать, уже хочется вернуться в привычный ритм жизни с тренировками, матчами, увидеть партнеров по команде. Думаю, все соскучились друг по другу.



– Следишь за новостями из мира футбола?

– Конечно, слежу за всеми событиями и трансферными новостями – в межсезонье всегда интересно. После рождественской паузы возобновился чемпионат Испании, вот смотрю матчи Ла Лиги.



– Чего бы хотелось добиться в 2017 году?

– Прежде всего, продолжить наш успешный путь в чемпионате Украины, выиграть долгожданное чемпионство. Безусловно, «Шахтер» – клуб, который должен побеждать во всех турнирах. Нужно постараться пройти как можно дальше в Лиге Европы, завоевать национальный Кубок. Как всегда, перед собой ставим только максимальные задачи.

Источник — ФК Шахтер

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