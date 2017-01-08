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Селезнев нанял тренера по боксу в турецком Карабюкспоре

Украинский форвард планирует быстро восстановить спортивную форму

  • 08.01.2017 12:15
  • 917 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Футбольный агент Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал об адаптации своего подопечного в турецком «Карабюкспоре».

«Селезнев активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по боксу. Это было его обязательным условием при подписании контракта. Тогда Женя сказал: «Город маленький, я хочу думать только о футболе и всегда быть занятым».

Женя говорит: «Мне надо двигаться, я хочу снова набрать форму. Мне нужно снова поймать уверенность». Он вообще очень активный сам по себе человек. Занимается боксом. В Днепре играл в хоккей. Давно таким его не видел. У него опять горят глаза.

Женя поговорил с главным тренером по поводу занятий боксом. Тот ответил: «Если это не будет мешать моей программе и не навредит твоему здоровью. Если ты как профессионал чувствуешь и знаешь, что тебе нужно для подготовки, то без проблем». Полное доверие», - сказал Пироженко.

Напомним, несколько дней назад Евгений Селезнев и Александр Рыбка подписали контракты с «Карабюкспором».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 08.01.2017 12:39
    +5
    правильно...новий район, хз що за пацанчики тут водяться
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    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 08.01.2017 12:58
    0
    а психиатра я так понял клуб выделил бесплатно и в обязательном порядке...
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