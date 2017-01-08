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Аланьяспор начал переговоры по трансферу Гладкого

В услугах украинского форварда заинтересован главный тренер турецкой команды

  • 08.01.2017 11:32
  • 1734 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Александр Гладкий
© ФФУ. Александр Гладкий

Турецкий «Аланьяспор» планирует усилиться нападающим «Динамо» Александром Гладким. Середняк чемпионата Турции уже начал переговоры о трансфере.

Сообщается, что в услугах опытного форварда лично заинтересован тренер «Аланьяспора» Хюсейин Калпар.

Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.

Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.
 

Напомним, интерес к Гладкому проявляет и стабульский «Фенербахче».

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 08.01.2017 11:36
    +2
    Юху-ху!
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    Sergii Trokhymyshyn
      Sergii Trokhymyshyn, 08.01.2017 11:39
    -1
    Слава Богу
    якщо його викуплять, то я в Бога повірю)
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 08.01.2017 11:53
    -4
    Офіційно З 2017 року рос.підерація буде постачати "боярышник" в Придністровя через територію Турції.
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 08.01.2017 12:10
    +4
    Этот какой то сюрр! Парень просто нарасхват!)))
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    zhyr
      zhyr, 08.01.2017 12:47
    +1
    "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет"
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