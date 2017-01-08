Аланьяспор начал переговоры по трансферу Гладкого

Турецкий «Аланьяспор» планирует усилиться нападающим «Динамо» Александром Гладким. Середняк чемпионата Турции уже начал переговоры о трансфере.
Сообщается, что в услугах опытного форварда лично заинтересован тренер «Аланьяспора» Хюсейин Калпар.
Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.
Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.
Напомним, интерес к Гладкому проявляет и стабульский «Фенербахче».
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якщо його викуплять, то я в Бога повірю)
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