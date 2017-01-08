Аланьяспор начал переговоры по трансферу Гладкого

© ФФУ. Александр Гладкий

Турецкий «Аланьяспор» планирует усилиться нападающим «Динамо» Александром Гладким. Середняк чемпионата Турции уже начал переговоры о трансфере.

Сообщается, что в услугах опытного форварда лично заинтересован тренер «Аланьяспора» Хюсейин Калпар.



Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.

Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.



Напомним, интерес к Гладкому проявляет и стабульский «Фенербахче».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.