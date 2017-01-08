Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будковский может продолжить карьеру в Бешикташе

Стамбульский клуб проявляет интерес к украинскому форварду

  • 08.01.2017 10:42
  • 777 просмотров
  • 6 комментария
Метки
fc-anji.ru. Филипп Будковский
© fc-anji.ru. Филипп Будковский

Украинский нападающий Филипп Будковский попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Стамбульский клуб рассматривает форварда «Анжи», как одного из потенциальных игроков команды во второй половине сезона.

Ранее сообщалось, что Будковский покинет махачкалинский клуб и продолжить карьеру в «Уфе».

Напомним, контракт 24-летнего украинского форварда принадлежит донецкому «Шахтеру». За «Анжи» Будковский выступал на правах аренды.

Источник — Goalbien

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    diamond6668
      diamond6668, 08.01.2017 11:02
    +2
    Сегодня ж вроде не первое апреля,то Гладкий в Фенере, то Будковский в Бешике.
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 08.01.2017 11:08
    +4
    Шаблий нормально так бомбит!!!
    Ссылка
    filipini10
      filipini10, 08.01.2017 11:24
    +1
    Господи, никакой фантазии...)
    Все утки однотипны...)))
    Ссылка
    kusted
    online
      kusted, 08.01.2017 11:27
    0
    IlyashenkoM6-2013, 08.01.2017 11:08
    Шаблий нормально так бомбит!!!
    турецкий в спорт юа гамбит
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 08.01.2017 11:27
    +1
    IlyashenkoM6-2013, 08.01.2017 11:08
    Шаблий нормально так бомбит!!!
    он, похоже, просто в Анталье отдыхает , чтобы на разговоры в роумнге не тратиться, и распихивает деревяшек своих
    Ссылка
    kusted
    online
      kusted, 08.01.2017 11:35
    0
    movkli, 08.01.2017 11:27
    IlyashenkoM6-2013, 08.01.2017 11:08
    Шаблий нормально так бомбит!!!
    он, похоже, просто в Анталье отдыхает , чтобы на разговоры в роумнге не тратиться, и распихивает деревяшек своих
    Распихивание деревяшек - это же игра в бирюльки? не? Побирюлькают и успокоятся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.