Будковский может продолжить карьеру в Бешикташе

© fc-anji.ru. Филипп Будковский

Украинский нападающий Филипп Будковский попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Стамбульский клуб рассматривает форварда «Анжи», как одного из потенциальных игроков команды во второй половине сезона.

Ранее сообщалось, что Будковский покинет махачкалинский клуб и продолжить карьеру в «Уфе».

Напомним, контракт 24-летнего украинского форварда принадлежит донецкому «Шахтеру». За «Анжи» Будковский выступал на правах аренды.

Источник — Goalbien

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