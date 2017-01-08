Будковский может продолжить карьеру в Бешикташе

Украинский нападающий Филипп Будковский попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Стамбульский клуб рассматривает форварда «Анжи», как одного из потенциальных игроков команды во второй половине сезона.
Ранее сообщалось, что Будковский покинет махачкалинский клуб и продолжить карьеру в «Уфе».
Напомним, контракт 24-летнего украинского форварда принадлежит донецкому «Шахтеру». За «Анжи» Будковский выступал на правах аренды.
Источник — Goalbien
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Все утки однотипны...)))
Шаблий нормально так бомбит!!!
он, похоже, просто в Анталье отдыхает , чтобы на разговоры в роумнге не тратиться, и распихивает деревяшек своих
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.