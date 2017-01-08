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Фенербахче планирует арендовать Сидорчука до конца сезона

Турецкий клуб продолжает проявлять интерес к украинским футболистам

  • 08.01.2017 09:55
  • 2127 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Сидорчук
© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Турецкий «Фенербахче» продолжает искать новичков в украинском чемпионате. На этот раз стамбульский клуб заинтересовался полузащитником «Динамо» Сергеем Сидорчуком.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» хочет арендовать украинского хавбека сроком на полгода.

Ранее сообщалось, что турки интересуются форвардом «Динамо» Александром Гладким.

Напомним, Александр Караваев продолжит карьеру в «Фенербахче» на правах аренды.

Источник — Fotomac

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Комментарии
    pulse240
      pulse240, 08.01.2017 10:37
    +2
    Хорошо все таки турки Новый год отпраздновали... &#128516;
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 08.01.2017 10:37
    0
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 08.01.2017 10:48
    -2
    Динамо (Стамбул)?
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 08.01.2017 10:52
    +2
    Такими темпами турецька суперліга перетвориться в упл
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    gajvir
      gajvir, 08.01.2017 10:56
    -1
    ser_nat, 08.01.2017 10:48
    Динамо (Стамбул)?
    В турецком дерби против "Шахтасарая".
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    diogendog
      diogendog, 08.01.2017 11:19
    0
    Ты ж смотри как Фенер разгулялся: Караваев, Гладкий, Сидорчук, Будковский. Прямо-таки прорыв. Кто следующий?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 08.01.2017 11:37
    0
    У турків реально дах зїхав....Ну ще можна було щось говорити про продаж (за пристойні гроші) але оренда? Динамо розбіглось і віддало в оренду свого основногоГравця.
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