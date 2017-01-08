Фенербахче планирует арендовать Сидорчука до конца сезона

Турецкий «Фенербахче» продолжает искать новичков в украинском чемпионате. На этот раз стамбульский клуб заинтересовался полузащитником «Динамо» Сергеем Сидорчуком.
По информации турецких СМИ, «Фенербахче» хочет арендовать украинского хавбека сроком на полгода.
Ранее сообщалось, что турки интересуются форвардом «Динамо» Александром Гладким.
Напомним, Александр Караваев продолжит карьеру в «Фенербахче» на правах аренды.
Источник — Fotomac
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