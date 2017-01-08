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Святослав СИРОТА: «У нас в футболе работают люди по знакомству»

Специалист считает, что для спасения чемпионата нужно привлекать профессионалов

  • 08.01.2017 09:34
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Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота назвав рецепт порятунку українського футболу.

«На нашу футбольну кухню треба запросити кваліфікованих фахівців. І вони швидко виправлять ситуацію. Принаймні піднімуть відвідуваність матчів. Чомусь такі клуби, як «Челсі» та інші не соромляться оголошувати конкурс на посади у своїх структурах і розглядають резюме усіх претендентів, у тому числі іноземців. Чому? Бо британці зацікавлені бачити на своїх посадах фахівців своєї справи.

На жаль, в Україні у футболі працюють люди, які потрапили на свої посади по знайомству. Коли ми їх відсіємо, тоді настануть кращі часи. Відвідуваність в чемпіонаті України піднімуть професіонали, а не чиїсь друзі, родичі чи вірні. Можна навіть вдатися до послуг іноземців», - сказав Сирота.

Источник — ПлюсСпорт

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