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Динамо сыграет товарищеский матч с софийским ЦСКА

Поединок состоится в Испании 25 января

  • 08.01.2017 09:25
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

25 января киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с софийским ЦСКА в рамках тренировочного сбора в Испании.

Матч состоится на стадионе «Хосе Бургос Квинтана» в Коине. Начало встречи – в 16:00 по местному времени (в 17:00 по киевскому).

Напомним, команды встречались на летних предсезонных сборах в Австрии в июле прошлого года. Тогда в Шваце победила команда Сергея Реброва – 3:0. Голы забивали Гонсалес, Сидорчук и Ярмоленко.

Источник — ФК Динамо Киев

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