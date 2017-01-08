Marca: Барселона все еще надеется подписать Дарио Срну

© ФК Шахтер. Дарио Срна

«Барселона» не оставляет надежду подписать защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну, утверждает Marca. По замыслу тренерского штаба каталонцев, опытный игрок должен укрепить правый фланг защиты.



Желанной трансферной целью каталонцев на эту позицию является 22-х летний игрок «Валенсии» Жоау Канселу. Однако валенсийцы не намерены его отпускать до конца сезона. Поэтому 34-х летний Срна, по замыслу «Барселоны», может стать временным усилением, а со временем и составить конкуренцию Жоау Канселу.



Однако главным препятствием перехода хорвата в «Барселону» является его зарплата. Каталонцы не готовы платить ему столько же, сколько Срна получает в «Шахтере».



Ранне сообщалось, что Срна



Напомним, что об интересе к капитану «Шахтера», помимо «Барселоны», проявляли английские клубы, а также клубы из Китая и Катара. Однако главным препятствием перехода хорвата в «Барселону» является его зарплата. Каталонцы не готовы платить ему столько же, сколько Срна получает в «Шахтере».Ранне сообщалось, что Срна готов на понижение зарплаты в «Барселоне» в текущем сезоне с гарантией ее повышения на следующий год.Напомним, что об интересе к капитану «Шахтера», помимо «Барселоны», проявляли английские клубы, а также клубы из Китая и Катара.

Источник — Marca

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