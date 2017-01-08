Наполи вырвал победу у Сампдории

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Гладкий перейдет в Фенербахче 02:17 — Footbolboy Отличный выбор, поздравляю турецких товарищей. 01:31 — Arius Просто ЛОЛ, тело которое выстреливало в некоторых матчах за всю карьеру, идет в турецкий гранд -... 01:02 — filipini10 А все "высеры" турецких "СМИ" будут тут дублироваться?)))

Геннадий ОРБУ: «Шевченко может стать великим футболистом» 02:00 — gricaenko192 Бидло дамбаское ты себя к Украинским болельщикам не приписивай. 01:08 — iravvik1983 для нашей страны он великий но на мировом уровне ничего не достиг кроме пеналей на чемпионате мир...