Наполи вырвал победу у Сампдории

На 30-й минуте защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай сделал автогол. Во второй половине матча игрок «Сампдории» Матиас Сильвестре получил вторую желтую и покинул поле.
Маноло Габбьядини сравнял счет в игре на 77-й минуте, а в компенсированное время Лорензо Тонелли забил второй мяч и принес «Наполи» победу.
«Наполи» — «Сампдория» - 2:1 (0:1)
Голы: Хюсай, 30 (автогол) — 0:1
Габбьядини, 77 — 1:1
Тонелли, 90+5 — 2:1
Тонелли, 90+5 — 2:1
«Наполи»: Рейна, Тонелли, Стринич, Хюсай, Кирикеш, Мертенс, Аллан (Зелиньски, 59), Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо (Габбьядини, 72).
«Сампдория»: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Педру Перейра, Шкриньяр, Прат (Линетти, 76), Баррето, Альварес, Торрейра, Шик (Додо, 64), Квальярелла (Муриэль, 51).
Удаление: Сильвестре (61)
Источник — Sport.ua
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