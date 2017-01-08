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Игрок Копенгагена, которого хотело купить Динамо, перейдет в Вердер

Киевляне претендовали на 22-х летнего защитника, за которого боролись более 40 клубов

  • 08.01.2017 00:08
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ФК Копенгаген. Людвиг Аугустинссон
© ФК Копенгаген. Людвиг Аугустинссон
«Вердер» подпишет шведского защитника «Копенгагена» Людвига Аугустинссона, которого хотело купить «Динамо». 
 
22-летний игрок был интересен более чем 40 клубам, в том числе таким, как «Динамо» и «Аякс». Стоимость трансфера — 3 млн евро.
 
В текущем сезоне чемпионата Дании Людвиг Аугустинссон провел 19 матчей и забил 1 гол.

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