Игрок Копенгагена, которого хотело купить Динамо, перейдет в Вердер

«Вердер» подпишет шведского защитника «Копенгагена» Людвига Аугустинссона, которого хотело купить «Динамо».
22-летний игрок был интересен более чем 40 клубам, в том числе таким, как «Динамо» и «Аякс». Стоимость трансфера — 3 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Дании Людвиг Аугустинссон провел 19 матчей и забил 1 гол.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.