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Гладкий перейдет в Фенербахче

Турецкие источники сообщают о предстоящем трансфере нападающего в стамбульский клуб

  • 07.01.2017 23:41
  • 1480 просмотров
  • 11 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
Нападающий «Динамо» Александр Гладкий продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Sporun Dibi.
 
Президент турецкого клуба Али Йылдырым уже договорился о переходе 29-летнего форварда. Ожидается, что Гладкий прибудет в Стамбул для подписания контракта в понедельник, 9 января.

Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.

Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.
 
Напомним, на днях в «Фенербахче» на правах аренды перешел украинский игрок Александр Караваев.

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Комментарии
    Ding01
      Ding01, 07.01.2017 23:47
    +15
    Я буду ржать если сурок ещё на нем наварится)))
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    jekavayp
      jekavayp, 07.01.2017 23:50
    +3
    1.8 ляма, Сашок стоит, так что туркам, по братски за 2 отдадим
    Ну или на Ван Перси обменять можем
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    gudini1977
      gudini1977, 07.01.2017 23:52
    +7
    Харош ржать, а то вспугнёте.
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    nivavn
      nivavn, 07.01.2017 23:56
    +6
    gudini1977, 07.01.2017 23:52
    Харош ржать, а то вспугнёте.
    И будет Тыодорчик2...
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    juryboyk
      juryboyk, 07.01.2017 23:56
    +5
    Ding01, 07.01.2017 23:47
    Я буду ржать если сурок ещё на нем наварится)))
    У него такая з/п, что такие деньги за него даже китайцы не заплатят
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    amigo0907
      amigo0907, 08.01.2017 00:09
    +4
    П...ц Фанере...
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    pulse240
      pulse240, 08.01.2017 00:34
    +4
    Буду ржать, если реально перейдёт))
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    Barlowold
      Barlowold, 08.01.2017 00:39
    +2
    в голос!))
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    rokkino
    online
    rokkino, 08.01.2017 00:55
    +1
    Интересно.Хотя,я бы неисключал бы возможность о Теодорчтке2.Вот тогда и с Динамои,и с Шахты поржали бы
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    zzCarMelozz
    online
      zzCarMelozz, 08.01.2017 00:58
    +1
    Ахаха ну реально тссс чтоб не спугнуть))
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    filipini10
    online
      filipini10, 08.01.2017 01:02
    0
    А все "высеры" турецких "СМИ" будут тут дублироваться?)))
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