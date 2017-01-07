Гладкий перейдет в Фенербахче

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий продолжит карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Sporun Dibi.
Президент турецкого клуба Али Йылдырым уже договорился о переходе 29-летнего форварда. Ожидается, что Гладкий прибудет в Стамбул для подписания контракта в понедельник, 9 января.
Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.
Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.
Ранее агент игрока Вадим Шаблий говорил о возможности ухода Александра Гладкого из «Динамо» зимой.
Гладкий заключил контракт с «Динамо» 1 июля 2016 года. Выходил на поле 11 раз, ни разу не забил.
Напомним, на днях в «Фенербахче» на правах аренды перешел украинский игрок Александр Караваев.
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