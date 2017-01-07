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Эмполи с минимальным счетом обыграл Палермо

Единственный гол в матче на счету Массимо Маккароне

  • 07.01.2017 20:55
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Метки
ФК Эмполи
© ФК Эмполи

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Эмполи» – «Палермо» – 1:0
Гол: Маккароне, 78, с пенальти

«Эмполи»: Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини, Чосич, Сапонара (Пуччарелли, 65), Эль-Хаджи, Кроче, Крунич, Марилунго (Маккароне, 76), Мчедлидзе.
«Палермо»: Посавец, Гольданига, Гонсалес, Морганелла (Алеэсами, 75), Чонек (Диаманти, 81), Квайсон, Гацци, Бруно Энрике, Яяло (Балог, 83), Рисполи, Несторовски.
Предупреждения: Лорини (57), Морганелла (74), Чонек (76), Бруно Энрике (90)

Источник — Sport.ua

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