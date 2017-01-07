Эмполи с минимальным счетом обыграл Палермо

если бы у тебя не было бы лишней хромосомы - то мог бы глянуть и увидеть что Прима по скорости 8 ...

Вы козломордые базу фраз обновляйте, а то высеры стандартные для всех тем. Относительно Шовковско...

Шовковского хорошим вратарём считают только болельщики пипец какова мегаклюпа Динамо Киев. Более ...

конечно европейских регалий у него не столько как у вышеперечисленных коллег.Но и клуб у Саши не ...