После этого Гигова завершила карьеру в 1974г. Когда выступала Дерюгина в 1977 году в Болгарии был...

На вопросы я уже ответил читайте внимательно. Ещё раз вам говорю после золота Дерюгиной в многобо...

По поводу того где были россиянки как где?)) на пьедестале так именно россиянка Шугурова смогла з...

именно россиянка Ирина Девина смогла противостоять болгарским золотым девушкам спасая честь стран...