Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дортмундская Боруссия разбила ПСВ Зинченко

Украинский футболист провел на поле полный матч

  • 07.01.2017 20:19
  • 31 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Состоялся товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и ПСВ, за который выступает украинский хавбек Александр Зинченко.

Немецкий клуб разгромил голландцев со счетом 4:1. Зинченко провел на поле полный матч.

Товарищеский матч

«Боруссия» Дортмунд – ПСВ – 4:1
Голы: Ройс, 19, Кагава, 40, Шюррле, 53, Пулишич, 74 – Де Йонг, 57

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.