Состоялся товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и ПСВ, за который выступает украинский хавбек Александр Зинченко.
Немецкий клуб разгромил голландцев со счетом 4:1. Зинченко провел на поле полный матч.
Товарищеский матч
«Боруссия» Дортмунд – ПСВ – 4:1
Голы: Ройс, 19, Кагава, 40, Шюррле, 53, Пулишич, 74 – Де Йонг, 57
Источник — Sport.ua
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