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Кубок Англии. Лестер победил Эвертон, Сандерленд не забил Бернли

Состоялись очередные поединки 3-го раунда Кубка Англии по футболу

  • 07.01.2017 19:26
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ФК Лестер. Ахмед Муса
© ФК Лестер. Ахмед Муса

Кубок Англии. 3-й раунд

«Эвертон» – «Лестер» – 1:2
Голы: Лукаку, 63 – Муса, 66, 71

«Бристоль Сити» – «Флитвуд Таун» – 0:0

«Сток Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:2
Голы: Элдер Кошта, 29, Доэрти, 80

«Халл» – «Суонси» – 2:0
Голы: Эрнандес, 78, Таймон, 90

«Аккрингтон» – «Лутон» – 2:1
Голы: Макконвил, 45, Беклз, 57 – Грэй, 54
Удаление: Ри, 90

«Саттон Юнайтед» – «Уимблдон» – 0:0

«Болтон» – «Кристал Пэлас» – 0:0

«Бирмингем» – «Ньюкасл» – 1:1
Голы: Юткевич, 42 – Мерфи, 5

«Брентфорд» – «Истли» – 5:1
Голы: Барбе, 9, с пенальти, Филд, 17, 41, Вибе, 23, Сойерс, 45 – Обилейе, 29

«Хаддерсфилд» – «Порт Вейл» – 4:0
Голы: Пэйн, 28, 84, Палмеро, 73, Банн, 80

«Уотфорд» – «Бертон» – 2:0
Голы: Кабаселе, 21, Синклэйр, 77

«Уиком» – «Стаурбридж» – 2:1
Голы: Вуд, 47, Акинфенва, 83 – Скарр, 70

«Вест Бромвич» – «Дерби Каунти» – 1:2
Голы: Филлипс, 35 – Бент, 51, Инс, 54

«Барроу» – «Рочдейл» – 0:2
Голы: Хендерсон, 17, 62

«Норвич» – «Саутгемптон» – 2:2
Голы: Уиттакер, 52, с пенальти, Нейсмит, 90 – ван Дейк, 38, Йосида, 67

«Ротерхэм» – «Оксфорд» – 2:3
Голы: Уорд, 51, Адейеми – Тэйлор, 41, Эдвардс, 80, Хэммингс, 88

«Уиган» – «Ноттингем Форест» – 2:0
Голы: Григг, 45, Вилдсхут, 57

«Блэкпул» – «Барнсли» – 0:0

«Миллуолл» – «Борнмут» – 3:0
Голы: Морисон, 26, Каммингс, 49, Фергюсон, 90

«Брайтон» – «МК Донс» – 2:0
Голы: Кайяль, 9, Хемед, 72

КПР – «Блэкберн» – 1:2
Голы: Бидуэлл, 61, с пенальти – Линч, 8, автогол, Фини, 58

«Сандерленд» – «Бернли» – 0:0

«Ипсвич» – «Линкольн Сити» – 2:2
Голы: Лоуренс, 12, 86 – Робинсон, 7, 65

Источник — Sport.ua

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