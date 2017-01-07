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Атлетико всухую побил Эйбар

В составе «матрасников» голами отметились Сауль и Гризманн

  • 07.01.2017 19:15
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Метки
ФК Атлетико
© ФК Атлетико

Чемпионат Испании. 17-й тур

«Эйбар» – «Атлетико» – 0:2
Голы: Сауль, 54, Гризманн, 74

«Эйбар»: Йоэль, дос Сантос, Луна, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Рико, Гонсалес (Нано, 82), Леон (Пенья, 76), Инуи (Бебе, 68), Энрик.
«Атлетико»: Мойя, Савич, Хименес, Филипе Луис, Годин, Коке, Сауль, Гризманн, Габи, Врсалько (Хуанфран, 46), Торрес (Гамейро, 71).
Предупреждения: Гонсалес (20), Врсалько (29), Коке (81), Бебе (89)

Источник — Sport.ua

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