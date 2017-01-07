Геннадий ОРБУ: «Шевченко может стать великим футболистом»

© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Геннадій Орбу видав аванси молодому голкіперу Шевченкові.

«За воротарем Микитиою Шевченком велике майбутнє, - сказав Геннадій Орбу. Уже невдовзі він може стати гравцем основного складу «Шахтаря». Ні, я не списую з рахунків Андрія П’ятова. Він хороший гравець і хороша людина. Але епоха кожного футболіста колись закінчується. Шевченко може стати великим футболістом, якщо не втратить мотивації. Якщо він перестане совісно працювати, то нехай змінює професію. Я думаю, що він не зупиняться у кар’єрному рості. Це саме стосується інших молодих гравців, яким восени Паулу Фонсека дав шанс».

Источник — ПлюсСпорт

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