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Геннадий ОРБУ: «Шевченко может стать великим футболистом»

Экс-игрок «Шахтера» считает, что молодой голкипер способен вытеснить Пятова из состава «горняков»

  • 07.01.2017 18:53
  • 1039 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Геннадій Орбу видав аванси молодому голкіперу Шевченкові.

«За воротарем Микитиою Шевченком велике майбутнє, - сказав Геннадій Орбу. Уже невдовзі він може стати гравцем основного складу «Шахтаря». Ні, я не списую з рахунків Андрія П’ятова. Він хороший гравець і хороша людина. Але епоха кожного футболіста колись закінчується. Шевченко може стати великим футболістом, якщо не втратить мотивації. Якщо він перестане совісно працювати, то нехай змінює професію. Я думаю, що він не зупиняться у кар’єрному рості. Це саме стосується інших молодих гравців, яким восени Паулу Фонсека дав шанс».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
      Vitaliy_yatsenko, 07.01.2017 19:37
    0
    Я думаю, що він дійсно талановитий воротар. Та йому вже 24 роки. В його роки у Буффона, Касільяса, Шовковського і і нших великих воротарів було вже по 30-40 матчів за збірну, стільки ж у ЛЧ, титули, нагороди. А Микита взагалі не грає останні 6 місяців. Тому може він і стане великим, але в 24 Андрій Шевченко вже проводив другий сезон в Мілані.
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    iravvik1983
      iravvik1983, 07.01.2017 19:59
    -1
    Vitaliy_yatsenko, 07.01.2017 19:37
    Я думаю, що він дійсно талановитий воротар. Та йому вже 24 роки. В його роки у Буффона, Касільяса, Шовковського і і нших великих воротарів було вже по 30-40 матчів за збірну, стільки ж у ЛЧ, титули, нагороди. А Микита взагалі не грає останні 6 місяців. Тому може він і стане великим, але в 24 Андрій Шевченко вже проводив другий сезон в Мілані.
    Шовковский никогда не был великим не стоит его ставить в один ряд с вышеперечисленными вратарями он твердый середняк!!!!!!
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