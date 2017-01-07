Леонид СЛУЦКИЙ: В топовых чемпионатах на российских игроков нет спроса

© ФК ЦСКА Москва. Леонид Слуцкий

Экс-наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил, почему российские игроки не нужны за рубежом.

– Как провинциальные школы с их нищими бюджетами могут готовить ребят, которые потом смогут выступать за лучшие клубы?

– Конечно, этим должно заниматься государство. Если у него есть более важные задачи, то вступает в действие тот самый «человеческий фактор». Надо искать инвесторов, просто неравнодушных людей, готовых вкладываться в детский футбол. Путь, который выбрал я в Волгограде, сегодня выбирают и многие действующие футболисты. Футболист «Спартака» и национальной сборной Денис Глушаков открывает футбольную школу на своей родине в Миллерово Ростовской области. Другой «сборник» – игрок «Зенита» Олег Шатов – на своей родине в Нижнем Тагиле строит футбольный стадион. Это тоже правильный путь, когда провинциальные футболисты на свое малой родине делают что-то для развития футбола.

– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?

– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

– Но играя в Китае Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?

– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в «Топ-5» чемпионатов, то «да» однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти «Топ-5» чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса.

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