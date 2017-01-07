Теодорчик выбыл на неопределенный срок

25-летний нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик пропустил первую тренировку, которую команда провела после новогодней паузы.
Сообщается, что футболист заболел, сроки его возвращения в строй пока неизвестны.
В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 30 матчей во всех турнирах. Где забил 24 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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