Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Теодорчик выбыл на неопределенный срок

Форвард «Андерлехта» в ближайшее время не поможет команде из-за болезни

  • 07.01.2017 18:29
  • 1535 просмотров
  • 0 комментария
Метки
rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

25-летний нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик пропустил первую тренировку, которую команда провела после новогодней паузы.

Сообщается, что футболист заболел, сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 30 матчей во всех турнирах. Где забил 24 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.