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Бускетс вошел в топ-10 игроков по количеству матчей за Барселону

Полузащитник каталонского клуба догнал Хосе Рамона Алешанко

  • 07.01.2017 17:49
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ФК Барселона. Серхио Бускетс
© ФК Барселона. Серхио Бускетс

Серхио Бускетс, без которого невозможно представить «Барселону» последних лет, вошел в топ-10 игроков клуба по числу проведенных матчей за всю историю, повторив результат Хосе Рамона Алешанко (406 игр) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (1:2).

Сын бывшего голкипера «Барсы» Карлеса Бускетса, который в 1992 году завоевал Кубок чемпионов, стал играть на позиции полузащитника. В десятку лучших он вошел в возрасте 28 лет. С дебютного матча против «Расинга» прошло чуть более восьми лет. За это время хавбек стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а в общей сложности завоевал 24 престижных трофея.

UEFA.com предлагает вашему вниманию всю десятку прославленных игроков «Барсы», которую пополнил Серхио Бускетс.

1 Хави Эрнандес (767)

«Серый кардинал» команды Пепа Гвардиолы, которая выиграла все что можно. Хави провел 17 сезонов в центре полузащиты сине-гранатовых и завоевал 25 трофеев.

2 Андрес Иниеста (607*)

Гвардиола заявил, что Иниеста всех отправит на пенсию, когда впервые увидел в действии юного полузащитника. Сейчас игроку 32, а он продолжает блистать на самом высоком уровне.

3 Карлес Пуйоль (593)

Один из четырех игроков этого списка, дебютировавших за «Барселону» в эпоху Луи ван Галя. Во многом благодаря блестящей игре Пуйоля оборона «Барселоны» считалась практически непроходимой.

4 Лионель Месси (552*)

Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и, возможно, лучший игрок в истории. Аргентинец блистательно действует и в подыгрыше, и на острие вместе с Луисом Суаресом и Неймаром. Наряду с Иниестой, самый титулованный футболист сине-гранатовых.

5 Мигели (549)

Центральный защитник, носивший шикарные усы, на протяжении 15 сезонов главенствовал в оборонительной линии «Барселоны» и являлся рекордсменом каталонского по числу сыгранных матчей до тех пор, пока его не опередил Хави.

6 Виктор Вальдес (539)

Вратарь прошел юношескую академию «Барселоны» и в возрасте 20 лет пробился в главную команду, с которой до ухода в «Мидлсбро» в 2014 году выиграл шесть чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов УЕФА.

7 Карлес Решак (449)

Вингер провел на «Камп Ноу» почти четыре десятилетия в самых разных качествах. Испанец играл бок о бок с Йоханом Кройффом, а затем стал его преданным помощником. Возможно, самой важной работой Решака в клубе была скаутская. Ведь это он убедил 13-летнего Месси переехать в Барселону и набросал его первый контракт на салфетке.

8 Гильермо Амор (431)

Этот надежный исполнительный полузащитник провел четыре года в академии, а затем на протяжении десятка лет успешно играл в первой команде, с которой в сезоне 1991/92 завоевал Кубок европейских чемпионов. Сейчас возглавляет австралийскую «Аделаиду Юнайтед», с которой недавно завоевал «золотой дубль».

9 Андони Субисаррета (410)

Основной вратарь команды Кройффа, которая в 1992 году завоевала первый в истории «Барселоны» Кубок чемпионов. В настоящее время Субисаррета - спортивный директор в марсельском «Олимпике».

10= Хосе Рамон Алешанко (406)

Центральному защитнику было 24, когда он поменял «Атлетик» на «Барселону». В каталонском клубе футболист повел 13 лет, в течение которых завоевал 15 трофеев, включая Кубок чемпионов и два Кубка обладателей кубков.

10= Серхио Бускетс (406*)

Числится в «Барселоне» с 17 лет. В 2008 году дебютировал за первую команду и постепенно стал в ней такой же незаменимой фигурой, как Хави, Иниеста или Месси. Блестяще действует на позиции опорного полузащитника, предоставляя атакующим игрокам большую свободу действий.

*По-прежнему выступают за клуб

Источник — УЕФА

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