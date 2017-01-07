Кубок Англии. Руни забивает, Манчестер Юнайтед громит Рединг

Толковый игрок, если уйдёт, будет большая потеря для Шахтёра.

Испанец умнее фанатиков шахтера, которые в сборной хотят видеть второсортных бразильцев.

Комментарий на уровне дыбила....Но если для тебя Ателетик и Гранада - это команды одного класса+ ...

Кравец просто супер нападач. Столько голов Реалу забил, а сколько Навас его ударов вытащил....Пус...