Кубок Англии. Руни забивает, Манчестер Юнайтед громит Рединг

Кубок Англии. 3-й раунд
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0
Голы: Руни, 7, Марсиаль, 15, Рэшфорд, 75, 79
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Блинд, Рохо (Джонс, 19), Смоллинг, Янг, Мата (Швайнштайгер, 78), Феллайни, Кэррик (Фосу-Менса, 78), Рэшфорд, Руни, Марсьяль.
«Рединг»: Аль-Хабси, Мур, Блэккетт (Обита, 46), Гантер, Эванс (Свифт, 57), Беренс, Келли, ван ден Берг, Уильямс, Макклири, Керморган (Сэмюэл, 77).
Предупреждение: Янг (54)
Источник — Sport.ua
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