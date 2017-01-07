Рауль РИАНЧО: «Национальная сборная – это команда народа Украины»

© ФФУ. Рауль Рианчо

Один из ассистентов Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо высказал свое мнение о значении национальной футбольной команды в украинском обществе.

— Национальная сборная — это не команда Федерации или только игроков и тренеров. Это команда народа Украины. И для футболистов очень важно, чтобы украинцы по-настоящему ощутили, что это их сборная, и поддерживали команду. Это поднимет игру сборной Украины на новый уровень, — сказал Рауль.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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