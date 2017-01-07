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Рауль РИАНЧО: «Национальная сборная – это команда народа Украины»

Ассистент Андрея Шевченко рассказал о том, как поднять игру команды на новый уровень

  • 07.01.2017 17:12
  • 585 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Рауль Рианчо
© ФФУ. Рауль Рианчо

Один из ассистентов Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо высказал свое мнение о значении национальной футбольной команды в украинском обществе.

— Национальная сборная — это не команда Федерации или только игроков и тренеров. Это команда народа Украины. И для футболистов очень важно, чтобы украинцы по-настоящему ощутили, что это их сборная, и поддерживали команду. Это поднимет игру сборной Украины на новый уровень, — сказал Рауль.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 07.01.2017 18:35
    +1
    Испанец умнее фанатиков шахтера, которые в сборной хотят видеть второсортных бразильцев.
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