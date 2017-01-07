Реал уничтожил Гранаду, Кравец отыграл полный матч

Чемпионат Испании. 17-й тур
«Реал» – «Гранада» – 5:0
Голы: Иско, 12, 31, Бензема, 20, Роналду, 27, Каземиро, 58
«Реал»: Навас, Варан, Марсело (Коэнтрау, 68), Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема.
«Гранада»: Очоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану (Понсе, 77), Серджи Сампер, Агбо (Маркес, 60), Перейра, Бога (Буэно, 65), Тито, Кравец.
Предупреждения: Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72)
Источник — Sport.ua
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