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Реал уничтожил Гранаду, Кравец отыграл полный матч

Мадридский клуб отправил в ворота соперника пять безответных мячей

  • 07.01.2017 16:02
  • 543 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Чемпионат Испании. 17-й тур

«Реал» – «Гранада» – 5:0
Голы: Иско, 12, 31, Бензема, 20, Роналду, 27, Каземиро, 58

«Реал»: Навас, Варан, Марсело (Коэнтрау, 68), Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема.
«Гранада»: Очоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану (Понсе, 77), Серджи Сампер, Агбо (Маркес, 60), Перейра, Бога (Буэно, 65), Тито, Кравец.
Предупреждения: Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 07.01.2017 17:04
    0
    Интересно, чем Кубок Испании интереснее, чем самый старый футбольный турнир - Кубок Англии?
    Почему ни результатов нет, ни обзоров?
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    zhyr
      zhyr, 07.01.2017 17:08
    0
    виявляється і в Іспанії дерев повно....м"яч від гравців гранади, як від стіни відскакував....що не пас, то супернику
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