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Антонио КОНТЕ: «Батшуайи трудно пробиться в состав»

Наставник «Челси» поделился новостями о кадровой ситуации в команде

  • 07.01.2017 16:46
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Накануне матча Кубка Англии Антонио Конте рассказал СМИ о двух игроках, которые готовы выйти на поле в воскресенье, и о двух игроках, которые не смогут сыграть.

«Синие» приложат максимум усилий, чтобы выйти в четвертый раунд в 19-й раз подряд, и эта серия началась еще победой над «Олдхэмом» в 1999 году, когда Джон Терри провел свой первый полный матч. С тех пор он сыграл в 55 встречах КА (это четвертый показатель среди игроков «Челси»), и капитан может снова выйти на поле в выходные.

«Джон Терри в отличной форме, и он готов играть, — говорит Конте. — Он проделывает колоссальную работу на поле и за его пределами, и это важно подчеркнуть».

Вчера тренер также говорил о том, что шанс может выпасть Миши Батшуайи, который последний раз выходил в стартовом составе в матче Кубка Лиги с «Вест Хэмом» в октябре.

«Наверное, он может быть расстроен, особенно, когда ты привык играть в каждом матче за «Марсель», но когда переходишь в такой сильный клуб, как «Челси», то надо бороться за место в стартовом составе», — говорит Конте.

«Миши трудно адаптироваться к чемпионату, потому что тут очень силовой футбол, и играть тут очень непросто. Ему только 23 года, он очень молод, он может еще прибавить, но нашим основным нападающим является Диего Коста, и Миши трудно пробиться в состав».

«Сейчас ему важно сконцентрироваться на игре, увидеть настоящее и не заглядывать далеко вперед. Важно остаться собранным и играть хорошо, чтобы доказать, что он может вписаться в нашу философию».

Открылось трансферное окно, но после ухода Джона Оби Микела и Оскара в Китай, Конте говорит, что хочет сохранить остальных игроков после первой половины сезона. Он считает, что тот командный дух, который они создают вместе, правильный, и тут важен каждый.

Однако он пока не может задействовать еще двух игроков, которые тренируются с командой — Кенеди и Чарли Мусонду — и это значит, что они не сыграют против «Питерборо», так как это помешало бы им уйти в аренду, поскольку правила запрещают футболистам выступать за более чем два клуба в одном сезоне.

«Для Чарли Мусонды и Кенеди это важный месяц, — говорит тренер. — Они вернулись из аренды, сейчас важно понять, что произошло и что мы имеем, оценить ситуацию и принять оптимальное решение для клуба, команды, меня и, прежде всего, для самих игроков».

Источник — ФК Челси

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