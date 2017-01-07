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Реал повторил рекорд Барселоны

Мадридский клуб довел свою беспроигрышную серию до 39 матчей во всех турнирах

  • 07.01.2017 16:32
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

«Реал» повторил национальный рекорд «Барселоны», беспроигрышная серия которой длилась 39 матчей во всех турнирах.

Разгромив в первом поединке «примеры» 2017 года «Гранаду» со счетом 5:0, команда Зинедина Зидана повторила рекорд своих принципиальных соперников. К слову, серия «Барселоны» прервалась именно в матче с мадридцами: 2 апреля 2016 года «Реал» благодаря голу Криштиану Роналду в концовке переиграл каталонцев на «Камп Ноу» с результатом 2:1.

Через четыре дня «Реал» уступил «Вольфсбургу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 0:2. С тех пор мадридцы не проигрывали, а в четверг попытаются продлить серию без поражений до 40 поединков, когда встретятся на выезде с «Севильей» в Кубке Испании.

Сравнение серий «Барселоны» и «Реала»:

«Барселона»: И39, В30, Н9, П0, ЗГ122, ПГ23

«Реал»: И39, В30, Н9, П0, ЗГ113, ПГ34

Источник — УЕФА

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