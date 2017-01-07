Форвард Челси отправился в Хаддерсфилд

© ФК Челси. Иззи Браун

19-летний форвард «Челси» Иззи Браун проведет остаток сезона в аренде в «Хаддерсфилд Таун», ранее он выступал также в аренде за «Ротерхэм Юнайтед».

Футболист провел 20 матчей за команду Чемпионшипа «Ротерхэм», а сейчас, перейдя в «Хаддерсфилд», он сможет выступать в одной команде с другим выпускником Академии «Челси», Кейси Палмером, который тоже находится там в аренде.

«Хаддерсфилд» сейчас пребывает на четвертом месте в таблице Чемпионшипа.

Вратарь Митчелл Бини и защитник Алекс Дейви вернулись в «Челси», проведя полсезона в команде Второй Лиги «Кроули Таун».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.