Форвард Челси отправился в Хаддерсфилд

19-летний форвард «Челси» Иззи Браун проведет остаток сезона в аренде в «Хаддерсфилд Таун», ранее он выступал также в аренде за «Ротерхэм Юнайтед».
Футболист провел 20 матчей за команду Чемпионшипа «Ротерхэм», а сейчас, перейдя в «Хаддерсфилд», он сможет выступать в одной команде с другим выпускником Академии «Челси», Кейси Палмером, который тоже находится там в аренде.
«Хаддерсфилд» сейчас пребывает на четвертом месте в таблице Чемпионшипа.
Вратарь Митчелл Бини и защитник Алекс Дейви вернулись в «Челси», проведя полсезона в команде Второй Лиги «Кроули Таун».
Источник — ФК Челси
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