Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Калитвинцев передумал переходить в Эрцгебире

Украинский полузащитник не прибыл в лагерь немецкого клуба

  • 07.01.2017 15:53
  • 1964 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев
© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев

Крайний полузащитник Владислав Калитвинцев, в последнее время выступавший на правах аренды в «Черноморце», в пятницу вечером должен был прибыть в тренировочный лагерь «Эрцгебире», с которым, как уже сообщалось, подписал контракт, однако в расположении германцев так и не объявился.

24-летний хавбек в последний момент передумал, решив отказаться от выступлений во второй бундеслиге. При этом, правда, неизвестно, останется ли он в одесском клубе или продолжит карьеру в другом месте. Также ранее СМИ сообщали, что у игрока возникли проблемы с немецкой визой.

В нынешней Лиге Пари-Матч на счету Владислава Калитвинцева 12 матчей (0 голов). Права на полузащитника принадлежат киевскому «Динамо».

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.