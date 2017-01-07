Калитвинцев передумал переходить в Эрцгебире

© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев

Крайний полузащитник Владислав Калитвинцев, в последнее время выступавший на правах аренды в «Черноморце», в пятницу вечером должен был прибыть в тренировочный лагерь «Эрцгебире», с которым, как уже сообщалось, подписал контракт, однако в расположении германцев так и не объявился.

24-летний хавбек в последний момент передумал, решив отказаться от выступлений во второй бундеслиге. При этом, правда, неизвестно, останется ли он в одесском клубе или продолжит карьеру в другом месте. Также ранее СМИ сообщали, что у игрока возникли проблемы с немецкой визой.

В нынешней Лиге Пари-Матч на счету Владислава Калитвинцева 12 матчей (0 голов). Права на полузащитника принадлежат киевскому «Динамо».

Источник — Footboom

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