Василий КАРДАШ: «48 команд на чемпионате мира – это перебор»

© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Колишній футболіст «Динамо» розкритикував наміри ФІФА збільшити число збірних чемпіонату світу до 48.

«ФІФА хоче створити аж 16 груп по три команди, - каже Василь Кардаш, - Однак я вважаю, що мундіаль повинен бути форумом для найсильніших. Категорично не підтримую ці зміни. Нам нав’язують дивитися матчі збірних, які не відповідатимуть рівню учасника фінальної частини світового форуму.

Чимало моїх друзів взагалі кажуть, що на чемпіонаті світу має виступати 16 збірних. І в цьому є логіка. Однак гроші взяли гору над футболом. На 16-х командах ФІФА багато не заробить. Тому поволі збільшує число учасників. На останній першості в Бразилії було 32 колективи. І це вже межа, адже на мундіалі ми побачили, що в кожній групі був відвертий фаворит та команда, що хоч трішки могла конкурувати з лідером. А ще дві збірні були на голову нижчими за фаворитів. Групова стадія була не цікавою, а все смачненьке нам подавали на стадії плей-оф. ФІФА запрошує ще 16 команд, які навряд чи покажуть потужний футбол. Навіть суто математично 48 команд -- це перебір. Нині кожна сьома країна їде на чемпіонат світу. Нам пропонують, щоб на фіналі виступала кожна четверта. Це не цікаво».

Источник — ПлюсСпорт

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