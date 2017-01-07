Агент: «Луческу не хочет отпускать Кришито»

© ФК Зенит. Доменико Кришито

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не намерен уходить из петербургского клуба, главный тренер команды Мирча Луческу доволен им и не хочет его отпускать. Об этом заявил агент итальянца Андреа Д'Амико.

В четверг портал Footmercato сообщил, что интерес к 30-летнему защитнику, срок контракта которого с «Зенитом» истекает в июне 2018 года, проявляет французский «Марсель».

«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико», - прокомментировал ситуацию Д'Амико.

В текущем сезоне Кришито принял участие в 20 матчах команды, в том числе в пяти в Лиге Европы, и отметился четырьмя голами.

Источник — ТАСС

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