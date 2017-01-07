Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент: «Луческу не хочет отпускать Кришито»

Итальянский защитник не покинет питерский «Зенит»

  • 07.01.2017 15:12
  • 203 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Зенит. Доменико Кришито
© ФК Зенит. Доменико Кришито

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не намерен уходить из петербургского клуба, главный тренер команды Мирча Луческу доволен им и не хочет его отпускать. Об этом заявил агент итальянца Андреа Д'Амико.

В четверг портал Footmercato сообщил, что интерес к 30-летнему защитнику, срок контракта которого с «Зенитом» истекает в июне 2018 года, проявляет французский «Марсель».

«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико», - прокомментировал ситуацию Д'Амико.

В текущем сезоне Кришито принял участие в 20 матчах команды, в том числе в пяти в Лиге Европы, и отметился четырьмя голами.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.