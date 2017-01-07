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Матч Пескара - Фиорентина перенесен из-за снегопада

Снег в окресностях Пескары идет вторые сутки, а над стадионом нет крыши

  • 07.01.2017 15:01
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pescaracalcio.com
© pescaracalcio.com

Поединок Серии А между «Пескарой» и «Фиорентиной», который должен был начаться завтра, был перенесен на неопределенный срок.

Над Пескарой вторые сутки идет снег, а домашний стадион принимающей команды, «Адриатико», не оборудован крышей. Поле, хоть и накрыто специальной пленкой,  непригодно для тренировок футболистов. Кроме того, снежные заносы делают опасными подъезды к арене.  

Источник — Football-italia

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