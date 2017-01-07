Матч Пескара - Фиорентина перенесен из-за снегопада

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Поединок Серии А между «Пескарой» и «Фиорентиной», который должен был начаться завтра, был перенесен на неопределенный срок.

Над Пескарой вторые сутки идет снег, а домашний стадион принимающей команды, «Адриатико», не оборудован крышей. Поле, хоть и накрыто специальной пленкой, непригодно для тренировок футболистов. Кроме того, снежные заносы делают опасными подъезды к арене.

Источник — Football-italia

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