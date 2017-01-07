Скаут Ливерпуля будет работать в МЮ

© Unique FA. Марк Андерсон

«Манчестер Юнайтед» принял на работу известного скаута из Брайтона Марка Андерсона, в надежде найти для команды в Лондоне нового Дэвида Бекхэма.



Андерсон был скаутом «Ливерпуля», и именно он нашел для клуба 15-летнего Рахима Стерлинга в КПР и привез его на «Энфилд» за символическую плату. В прошлом сезоне Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» за 49 млн. фунтов.



Роль Андерсона в подписании Стерлинга для «Ливерпуля» была настолько значительной, что главный скаут клубной академии мерсисайдцев Дэвид Мосс написал Андерсону письмо с благодарностью за то, что Андерсон привел его в клуб.



Андерсон начал работать в «Манчестер Юнайтед» на этой неделе и будет охватывать в своей работе юг Англии, а также осуществлять скаутскую деятельность за границей.



«Предложение от «Манчестер Юнайтед» приходит не каждый день,- говорит Андерсон. - Я чувствую, что это следующий этап моего развития и по моим ощущениям могу оказать большое влияние в районе Лондона. Это восходит к тем временам, когда такие выходцы из Лондона, как Дэвид Бэкхэм, оказывались в «Юнайтед», поэтому я хочу, чтобы несколько молодых талантов имели еще один вариант развития карьеры, когда придет их время».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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