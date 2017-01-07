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Андрей ЦУРИКОВ: «Надеюсь, мне удалось стать своим в Александрии»

Динамовский защитник Андрей Цуриков последние полгода на правах аренды выступает за «Александрию»

  • 07.01.2017 14:40
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iSport.ua. Андрей Цуриков
© iSport.ua. Андрей Цуриков
В первой части сезона Андрей Цуриков провел за «Александрию» 13 матчей и записал на свой счет результативную передачу. За неделю до выхода из отпуска Андрей рассказал о своем пребывании в «Александрии», зимнем отдыхе и новогодних праздниках:
 
-  В начале отпуска я успел слетать на неделю с друзьями в Таиланд – отдохнули, позагорали, отвлекся от всего. Новый год встретил также с товарищами в Ровно, а уже во время рождественских праздников буду дома в Запорожье вместе с родителями и родственниками.
 
- Что интересного видели в Таиланде?
- Больше всего понравилась экскурсия на безлюдный остров, где живут одни обезьяны, да и вообще впечатлил красивый океан,  песок, местные морепродукты и хорошая погода.
 
- Удалось отдохнуть морально? Отвлеклись от футбола?
- Да, конечно. Какой-то период я ни о чем не думал, на неделю отложил телефон, в интернет почти не заходил, новости читал очень редко, отдохнул от футбола – это было полезно во время зимнего перерыва. Но уже чувствую, что очень соскучился по футболу – уже смотрю и матчи, и видеонарезки, и ролики, и сам занимаюсь индивидуально. Так что соскучился серьезно – даже хочется, чтобы сборы поскорее начались (улыбается).
 
- А когда команда собирается?
- 11-го января, а 15-го уже должны лететь на сбор. Хочется уже максимально приблизить этот момент.
 
- В отпуске работаете по индивидуальной программе?
- Нас предупредили, чтобы мы сами тренировались на протяжении января. Каждый прекрасно понимает, что если не работать в отпуске, на сборах будет очень сложно. Так что, уверен, определенный объем нагрузок получает каждый, чтобы держать себя в форме, тогда и в тренировочный режим входить будет легче.
 
- Вариантов поехать на сбор с «Динамо» не было?
- У меня еще полгода аренды в «Александрии». Хорошо, что во время этого отпуска я не думал ни о каких переходах, ведь до этого у меня зимой и летом постоянно были периоды неопределенности, ожидания, я не знал, в каком клубе продолжу играть, был в «Говерле» и греческом «Левадиакосе». А сейчас все более или менее стабильно – я знаю, что еще на полсезона остаюсь в «Александрии», и могу отдыхать со спокойной душой, а затем с новыми силами приступать к работе.
 
- Какие впечатления у вас остались от первого полугодия в «Александрии»?
- У нас очень хороший, дружный коллектив. У команды в этом сезоне был первый опыт выступлений в Лиге Европы. К сожалению, не очень длительный, но в следующем году мы стремимся, как минимум, повторить его и постараемся сыграть в этом турнире подольше. Надеюсь, мне удалось стать своим в «Александрии».
 
- Сейчас команда идет на четвертом месте в турнирной таблице – это максимум, на который способен коллектив Владимира Шарана?
- Основная наша задача – остаться в первой шестерке и бороться за место, которое позволит нам играть в еврокубках. Естественно, планку понижать никто не будет: хотелось бы, как минимум, остаться на нынешнем месте, а как максимум, попробуем замахнуться на третье.
 
- В первой части сезона вы провели за «Александрию» 13 матчей без замен и отдали голевую передачу, а остальные пропустили из-за микротравм?
- Просто наступил определенный момент, когда накопилась усталость,  и я почувствовал дискомфорт, так что было решено дать мне небольшую паузу, поэтому и пропустил пару матчей.
 
- Судя по всему, с главным тренером Владимиром Шараном у вас установились хорошие отношения? Наставники вам доверяют?
- Надеюсь, тренеры довольны тем, как я выполняю свою работу и справляюсь со своими функциями, раз я играю, раз они выпускают меня в стартовом составе. Конечно, не всегда все получается, но я стараюсь по максимуму выполнять все, что от меня требуется.
 
- Какие планы на лето? Планируете вернуться в «Динамо»?
- Не хотелось бы забегать наперед, ведь не известно, как повернется моя судьба и карьера. Естественно, хотелось бы вернуться в «Динамо», но сейчас все мои мысли связаны только с «Александрией» - нам важно достичь поставленной цели, выполнить то, о чем договаривались, а обо всем остальном буду думать позже.

Источник — ФК Динамо Киев

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