Сборная США объявила состав на тренировочный сбор

© fssta.com. Брюс Арена

Главный тренер сборной США Брюс Арена вызвал 32-х игроков на первый тренировочный сбор команды. В состав вошли только игроки, выступающие в МСЛ и те, кто в данный момент находятся без клуба.

Американский специалист в ноябре сменил Юргена Клинсманна, который неудачно начал отбор на ЧМ-2018.

Сбор команды начнется 25 января, сборная США проведет два контрольных поединка – с национальными командами Сербии и Ямайки. Ближайший матч отбора состоится 23-го марта (против Гондураса), и до этого времени Арена планирует провести еще один сбор – уже с игроками, выступающими в Европе.

Сборная США

Вратари: Дэвид Бингхэм (Сан-Хосе), Стефан Фрей (Сиэтл), Билл Хамид (ДиСи Юнайтед), Ник Римандо (Солт-Лейк), Луис Роблес (Нью-Йорк Ред Буллс).

Защитники: ДаМаркус Бизли (без клуба), Стив Бирнбаум (ДиСи Юнайтед), Брэд Эванс (Сиэтл), Грег Гарса (Атланта), Мэтт Хеджес (Даллас), Тейлор Kемп (ДиСи Юнайтед), Чад Маршалл (Сиэтл), Киган Розенберри (Филадельфия), Уокер Циммерман (Даллас), Грэм Зуси (Канзас-Сити).

Полузащитники: Келлин Акоста (Даллас), Алехандро Бедойя (Филадельфия), Майкл Брэдли (Торонто), Бенни Фейлхабер (Канзас-Сити), Джермейн Джонс (без клуба), Саша Клештан (Нью-Йорк Ред Буллс), Себастьян Ллетгет (Лос-Анджелес), Кекута Манне (Вайткапс), Дакс Маккарти (Нью-Йорк Ред Буллс), Дарлингтон Нагбе (Портленд), Крис Понтиус (Филадельфия), Виль Трапп (Коламбус).

Нападающие: Хуан Aгудело (Нью-Ингленд Револшн), Жози Алтидор (Торонто), Джордан Моррис (Сиэтл), Крис Вондоловски (Сан-Хосе Землетрясения), Гьяси Зардес (Лос-Анджелес).

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