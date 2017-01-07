Павел МЯГКОВ: «Очень хочется играть, соскучился по мячу»

© fco.com.ua. Павел Мягков

Полузащитник «Александрии» Павел Мягков, из-за травмы правого колена пропустивший практически весь осенний отрезок сезона, признался, что с нетерпением ждет начала зимних сборов. 24-летний игрок уже полностью восстановился от повреждения.

- У меня был надрыв боковой связки правого колена, из-за чего, считайте, вся прошлая осень выпала, - посетовал хавбек «горожан». - Что я там сыграл - два матча за основу и столько же - за дубль. Надеюсь, что черная полоса позади, белая - впереди. Очень хочется играть, соскучился по мячу. Жду начала сборов, своей работой готов доказать, что достоин места в основном составе. Мой контракт с «Александрией» действителен еще полгода и я намерен отработать его до конца.

В нынешнем сезоне Павел Мягков провел всего два матча, забитыми мячами не отличался.



Юрий САМОТКАН

Источник — Footboom

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