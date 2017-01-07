Сабатини близок к соглашению с Тоттенхэмом

© as-roma.ru. Вальтер Сабатини

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини находится в Лондоне, где ведет переговоры с руководством «Тоттенхэма» по поводу своего назначения на указанную должность.

Еще совсем недавно 61-летний специалист намекнул на скорейшее возвращение к футбольной деятельности.

И вот, по всей видимости, трансферный гуру окончательно определился с новым местом работы. Как отмечает известный специалист по новостям трансферного рынка Джанлука Ди Марцио, именно Сабатини станет новым спортивным директором лондонского клуба.

Источник — As-roma.ru

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