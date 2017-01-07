Швайнштайгер передумал уходить из МЮ

© Sports.ru. Бастиан Швайнштайгер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что полузащитник Бастиан Шванштайгер принял решение остаться на «Олд Траффорд».

Отлучив Швайнштайгера от тренировок с первой командой на старте своей карьеры в клубе, в ноябре Моуриньо вновь обратился к услугам чемпиона Мира, пускай игровая практика немца по-прежнему ограничена.

Тем не менее, даже одного присутствия с партнерами по МЮ Бастиану хватило, чтобы отбросить мысли об уходе. Теперь Швайнштайгер готов доиграть на «Олд Траффорд» остаток сезона.

«Он может сыграть против «Рединга» (в Кубке Англии) или появиться со скамейки запасных. Он представляет для нас хороший вариант, хотя в течение многих месяцев таким вариантом не был».

«Мой подход заключается в том, что если игрок не получает практику, он может покинуть клуб. Бастиан сыграл несколько минут (в Лиге Европы) и выразил желание остаться. Январь вообще хороший месяц для игроков, нечасто выходящих на поле», - сообщил Моуриньо.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.