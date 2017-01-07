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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны поговорить с Бадштубером»

Наставник «Манчестер Сити» не прочь подписать защитника «Баварии»

  • 07.01.2017 13:24
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Eibner Press Photo. Хосеп Гвардиола и Хольгер Бадштубер
© Eibner Press Photo. Хосеп Гвардиола и Хольгер Бадштубер

Главный тренера английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение начать переговоры с «Баварией» по поводу защитника Хольгера Бадштубера.

«Мы хотим сперва узнать, есть ли шанс, чтобы заполучить Бадштубера. Я знаю, что Хольгер - фантастический футболист, фантастический парень, но он - игрок «Баварии». Поэтому мы должны сначала поговорить с руководством клуба, а затем с ним», – заявил Гвардиола.
 
Карло Анчелотти, наставник «Баварии», которая сейчас находится на сборах в Катаре, не прочь отпустить Бадштубера: «Мы открыты для предложений. Если он решит остаться, мы будем счастливы. Если он решит уйти за шесть месяцев до окончания контракта, мы открыты для обсуждения трансфера». 
 

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