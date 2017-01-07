Киевское Динамо заинтересовано в Тамаше Кадаре

Защитник сборной Венгрии и познаньского «Леха» Тамаш Кадар может перейти в киевское «Динамо».
Контракт 26-летнего игрока с польским клубом заканчивается летом 2018-го, однако он может перейти в другую команду уже сейчас. Наставник «Леха» Ненад Белица заявил, что хотел бы оставить футболиста в команде как минимум до лета, однако при достойном предложении клуб не будет препятствовать трансферу.
Главным претендентом на Кадара является киевское «Динамо», которое готово выложить за защитника 1 млн евро. Также венгра хотят видеть в своих рядах английский «Лестер», а также итальянские «Сампдория» и «Пескара».
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У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники...
Сборник Венгрии чем плох??.
ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??.
во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает...
Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает...
Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
Игрок сборной, которая очень неплохо выступила на Евро это плохо???? Или ты хочешь что бы в наш чемпионат ехали из Англии и Испании??
ding01, 07.01.2017 13:18 Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает... Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
если б действительно был хорошим играком то уже давно б играл либо в бундеслиге , примере или АПЛ, а так весь шлак собирать а потом Сергей Ребров сидит такой на послематчевой и говорит у нас нет хороших игроков поэтому и проиграли полтаве
Тренер всегда будет не довольным после поражения.
Чушь. Динамо обязательно нужны защитники. Вида и Хачериди явно сидят на чемоданах, а молодежь пока сырая и заменить не сможет. Нужны опытные игроки. А то, что кроме защитников, нужны и нападающие не отменяет первого факта.
ding01, 07.01.2017 13:18 Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает... Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
если б действительно был хорошим играком то уже давно б играл либо в бундеслиге , примере или АПЛ, а так весь шлак собирать а потом Сергей Ребров сидит такой на послематчевой и говорит у нас нет хороших игроков поэтому и проиграли полтаве
Просто феерическая чушь.
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