Киевское Динамо заинтересовано в Тамаше Кадаре

© AFP. Тамаш Кадар

Защитник сборной Венгрии и познаньского «Леха» Тамаш Кадар может перейти в киевское «Динамо».

Контракт 26-летнего игрока с польским клубом заканчивается летом 2018-го, однако он может перейти в другую команду уже сейчас. Наставник «Леха» Ненад Белица заявил, что хотел бы оставить футболиста в команде как минимум до лета, однако при достойном предложении клуб не будет препятствовать трансферу.

Главным претендентом на Кадара является киевское «Динамо», которое готово выложить за защитника 1 млн евро. Также венгра хотят видеть в своих рядах английский «Лестер», а также итальянские «Сампдория» и «Пескара».

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