Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Киевское Динамо заинтересовано в Тамаше Кадаре

Венгр находится также в сфере внимания Лестера и Сампдории

  • 07.01.2017 13:00
  • 1494 просмотров
  • 14 комментария
Метки
AFP. Тамаш Кадар
© AFP. Тамаш Кадар
Защитник сборной Венгрии и познаньского «Леха» Тамаш Кадар может перейти в киевское «Динамо».
 
Контракт 26-летнего игрока с польским клубом заканчивается летом 2018-го, однако он может перейти в другую команду уже сейчас. Наставник «Леха» Ненад Белица заявил, что хотел бы оставить футболиста в команде как минимум до лета, однако при достойном предложении клуб не будет препятствовать трансферу.
 
Главным претендентом на Кадара является киевское «Динамо», которое готово выложить за защитника 1 млн евро. Также венгра хотят видеть в своих рядах английский «Лестер», а также итальянские «Сампдория» и «Пескара».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 07.01.2017 13:12
    -6
    У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники...
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15
    +4
    ding01, 07.01.2017 13:12
    У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники...
    Сборник Венгрии чем плох??.
    Ссылка
    ding01
    online
      ding01, 07.01.2017 13:18
    -6
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15
    ding01, 07.01.2017 13:12
    У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники...
    Сборник Венгрии чем плох??.
    во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает...
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:41
    -3
    ding01, 07.01.2017 13:18
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15
    ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??.
    во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает...
    Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
    Ссылка
    ding01
    online
      ding01, 07.01.2017 13:45
    -4
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:41
    ding01, 07.01.2017 13:18
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает...
    Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
    если б действительно был хорошим играком то уже давно б играл либо в бундеслиге , примере или АПЛ, а так весь шлак собирать а потом Сергей Ребров сидит такой на послематчевой и говорит у нас нет хороших игроков поэтому и проиграли полтаве
    Ссылка
    Joe777
      Joe777, 07.01.2017 13:47
    +3
    ding01, 07.01.2017 13:12
    У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники...

    Игрок сборной, которая очень неплохо выступила на Евро это плохо???? Или ты хочешь что бы в наш чемпионат ехали из Англии и Испании??
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:47
    +2
    ding01, 07.01.2017 13:45
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:41
    ding01, 07.01.2017 13:18 Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает... Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
    если б действительно был хорошим играком то уже давно б играл либо в бундеслиге , примере или АПЛ, а так весь шлак собирать а потом Сергей Ребров сидит такой на послематчевой и говорит у нас нет хороших игроков поэтому и проиграли полтаве
    Вы понимаете что хорошие не поедут к нам у нас война в стране, Тамаш опытный защитник. Играл на Евро, кстати с Исландцами понравился.
    Тренер всегда будет не довольным после поражения.
    Ссылка
    Віталій Шевченко
      Віталій Шевченко, 07.01.2017 13:48
    +1
    Не розумію як він вообще нікуди не перейшов після ЕВРО 2016 будучи номінальнимЗахисником був одним із кращих в Зб.Угорщини....1 лям за такогоГравця потрібноЗабирати....хорошийБоєць.
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 07.01.2017 13:55
    +2
    Я тоже считаю что за 1 лям, игрок такого уровня - это скорее + чем -.
    Ссылка
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 07.01.2017 13:57
    +3
    ДК не потрібні руйнівники, своїх вистачає. ДК потрібні футбольні мозги в центр поля і в атаку.
    Ссылка
    Сергей Крава
      Сергей Крава, 07.01.2017 14:09
    0
    Если игрок стоит недорого,значит,он игрок не из лучших.Потому,что в ДК дешёвых нет!!!Следовательно,там собраны самые лучшие
    Ссылка
    samird
    online
    samird, 07.01.2017 14:25
    0
    Rustam OldBoy, 07.01.2017 13:57
    ДК не потрібні руйнівники, своїх вистачає. ДК потрібні футбольні мозги в центр поля і в атаку.

    Чушь. Динамо обязательно нужны защитники. Вида и Хачериди явно сидят на чемоданах, а молодежь пока сырая и заменить не сможет. Нужны опытные игроки. А то, что кроме защитников, нужны и нападающие не отменяет первого факта.
    Ссылка
    yaarik
    online
      yaarik, 07.01.2017 14:26
    0
    Кадару приятно будет узнать, что Динамо им интересуется, и даже предлагает какие-то деньги. Если он воспитан, то обязательно должен поблагодарить за оказанное ему внимание. Этого с его стороны будет вполне достаточно)))
    Ссылка
    samird
    online
    samird, 07.01.2017 14:26
    0
    ding01, 07.01.2017 13:45
    Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:41
    ding01, 07.01.2017 13:18 Юрий Алпатов, 07.01.2017 13:15 ding01, 07.01.2017 13:12 У меня нет слов, такое ощущение что в ДК работают не селекционеры а колхозники... Сборник Венгрии чем плох??. во-первых ему уже 26 лет, во вторых не где на высоком уровне не играл, в третьих своих кривоногих хватает... Мля ей богу смешной, польская экстра класса хорошая лига, это раз, с испанской ла лиги апл серии а к нам никто не поедет. Это два.
    если б действительно был хорошим играком то уже давно б играл либо в бундеслиге , примере или АПЛ, а так весь шлак собирать а потом Сергей Ребров сидит такой на послематчевой и говорит у нас нет хороших игроков поэтому и проиграли полтаве

    Просто феерическая чушь.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.