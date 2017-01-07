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Спартак не отпускает Ромуло в Бразилию

Московский клуб приостановил сделку, требуя компенсацию

  • 07.01.2017 12:39
  • 279 просмотров
  • 1 комментария
Метки
rusgosnews.com. Ромуло
© rusgosnews.com. Ромуло
Московский «Спартак» приостановил сделку с бразильским «Фламенго» по поводу перехода Ромуло.
 
26-летний бразильский хавбек должен был вернуться на родину. 4-летний контракт Ромуло с «Фламенго», казалось, вот-вот должен был быть подписан, однако российская сторона потребовала компенсации. Дело в том, что контракт футболиста со «Спартаком» действителен еще полгода. Бразильский клуб не желает вмешиваться и доплачивать за досрочное расторжение контракта. Таким образом, вся финансовая часть вопроса ложится на самого футболиста и его агента.
 
Тем не менее, во «Фламенго» надеются, что Ромуло присоединится к команде до начала предсезонных сборов.

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Комментарии
    iravvik1983
      iravvik1983, 07.01.2017 13:42
    0
    хитрожопые бразильские клубы всегда хотят все на халяву!!то Тайсона им подавай то Ромуло и все время эта петрушка!!
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