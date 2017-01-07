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Иван ОРДЕЦ: «Мечтаю выиграть золото чемпионата»

Защитник «Шахтера» – об отпуске, тренировках и планах на 2017 год

  • 07.01.2017 12:21
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ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец

Иван Ордец рассказал о ближайших планах.

– Иван, с Новым годом и Рождеством! Чем занимался в отпуске?
– Спасибо! Пользуясь моментом, всех болельщиков тоже хочу поздравить с новогодними праздниками. Желаю мира, добра и здоровья. Отдыхали семьями вместе с Максом Малышевым и Богданом Бутко. Набрались сил перед началом весенней части сезона. Новый год встречал в Киеве, а сейчас я дома, в Волновахе. Здесь очень много родственников, друзей. Всех хочется увидеть, вручить подарки, пообщаться, так что я все время в разъездах. 
 
– О футболе не забываешь?
– Нахожу время и поддерживать форму, и в футбол поиграть, кроме того, слежу за новостями, смотрю трансляции. Погода не позволяет бегать на улице, поэтому занимаюсь в зале. Честно, по тренировкам уже соскучился. Мышцы требуют хорошей нагрузки.
 
– Какое желание загадал в новогоднюю ночь?
– В нынешнем сезоне мы очень хотим победить в чемпионате. С «Шахтером» я выигрывал Кубок и Суперкубок Украины, а вот чемпионом страны еще не становился. Это моя мечта! Потому, конечно, хочется взять золото чемпионата в этом году. Также мы должны постараться как можно дальше пройти в Лиге Европы.

Источник — ФК Шахтер

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